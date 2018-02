Jean-Michel Blanquer, le bon élève du gouvernement

Jean-Michel Blanquer, âgé de 53 ans, est l'actuel ministre de l'Education nationale. Il était recteur de Guyane en 2004 et recteur de l'académie de Créteil en 2007. Sa collection d'images de foot Panini lui a notamment valu de sympathiser un jour avec François Baroin, qui est devenu son meilleur ami. Quelles sont les autres étapes de sa vie à connaître ?



