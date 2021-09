"Jean-Paul Belmondo était un trésor national" : Emmanuel Macron rend hommage au "héros sublime"

D'innombrables réactions ont suivi, lundi 6 septembre, l'annonce de la disparition de l'acteur légendaire Jean-Paul Belmondo, notamment au sein de la classe politique. Parmi les hommages rendus, celui d'Emmanuel Macron, qui a salué "un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots".

"En lui, nous nous retrouvions tous", a ajouté le président de la République dans un message publié sur Twitter.