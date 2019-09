Jean-Paul Delevoye au gouvernement : quel calendrier pour la réforme des retraites ?

NEGOCIATEUR - La nomination de Jean-Paul Delevoye au gouvernement intervient à deux jours d'un nouveau round de négociations autour de la réforme controversée des retraites. Le haut-commissaire, qui garde ce titre au sein de l'exécutif, devra convaincre les partenaires sociaux dans le contexte d'une rentrée sociale agitée, mettre de la cohérence dans le gouvernement mais aussi ferrailler au Parlement.

Mettre l'expérience aux premières loges pour tenter de déminer une rentrée sociale agitée. La nomination au gouvernement de Jean-Paul Delevoye, jusqu'ici haut-commissaire à la réforme des retraites, comme délégué auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, intervient alors que doit débuter, dès les jeudi 5 et vendredi 6 septembre, un nouveau cycle de négociations à Matignon autour du régime "universel" qu'Emmanuel Macron souhaite mettre en place pour 2025.

Ce n'est pas un hasard si Emmanuel Macron a choisi de nommer au gouvernement celui qui, durant dix-huit mois, s'est prêté à un "tour de France", selon ses propres mots, à la rencontre des syndicats, des élus et des citoyens, pour tenter de concilier des points de vue souvent éloignés sur le sens à donner à cette réforme, jusqu'à la remise d'un rapport fin juillet. Réputé pour ses talents de négociateur - il avait déjà été missionné en 2003, au sein du gouvernement Raffarin, sur la réforme des retraites des fonctionnaires -, Jean-Paul Delevoye devrait alléger la charge de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, mobilisée sur d'autres dossiers chauds, comme la crise des urgences et la PMA. C'est lui qui la défendra au Parlement, et non sa ministre de tutelle. "Ce n'est pas une question d'incarnation mais un souci de suivi de dossier", avance-t-on à Matignon. "Agnès Buzyn a déjà fort à faire notamment avec la bioéthique et la pauvreté."