Jean-Paul Delevoye : "Cette proposition est une amélioration par rapport au système actuel"

Après dix-huit mois de discussions, de rencontres et de concertations, Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme des retraites, a finalement dévoilé ses recommandations pour le futur système qui devrait entrer en vigueur à compter de 2025. Le fameux "système universel" annoncé et promis par Emmanuel Macron lors de son élection à la présidence de la République. Invité sur notre plateau, Jean-Paul Delevoye a déclaré que si tout le monde partait à 62 ans, le système serait déséquilibré. Et que ce nouveau système va redistribuer au profit des faibles retraites. "Nous proposons à chacun d'améliorer sa pension en travaillant un peu plus", a-t-il ajouté.



