Joachim Son-Forget, député ex-LREM, devient apparenté UDI

Le député d'origine sud-coréenne, qui vit en Suisse et estime défendre "plutôt des idées de droite", s'est depuis également prononcé en faveur du référendum d'initiative citoyenne, réclamé par de nombreux "gilets jaunes", et de la baisse des dépenses publiques et des impôts. Selon des sources concordantes, Joachim Son-Forget pourra continuer la construction de son parti en tant qu'apparenté UDI à l'Assemblée.