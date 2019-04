Jours fériés, 35 heures, départ à la retraite : Emmanuel Macron précise le "travailler plus"

Reste alors la délicate hypothèse du report de l'âge de départ à la retraite, au centre d'une controverse entre plusieurs membres du gouvernement, dont celle qui la présentera au Parlement, Agnès Buzyn, et le Haut commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, qui avait mis sa démission dans la balance si cette question était remise sur la table. Faut-il travailler plus longtemps tout au long de la vie ? Là encore, Emmanuel Macron joue l'ambiguïté. Le chef de l'Etat juge ainsi que, vu l'augmentation de l'espérance de vie, il est "de bon sens" de "travailler plus longtemps". Et pourtant, il n'entend pas faire reculer l'âge légal de la retraite. "Je ne crois pas et je me suis engagé à ne pas le faire", a-t-il évacué. Argument supplémentaire emprunté à gauche : "Tant qu'on n'a pas résolu le chômage dans ce pays, ce serait absurde [...], ce serait hypocrite", a-t-il déclaré. Une analyse dont se faisait également l'écho LCI début avril, avec cette statistique : seuls 56% des 55-64 ans ont un travail, contre 80% pour les 50-54 ans.





Toutefois, si Emmanuel Macron ne plaide pas pour un recul de l'âge légal, il mise sur... la hausse du nombre de trimestres travaillés. Avec cette idée, qu'on retrouve dans la future réforme des retraites, qui passera au Parlement cet été : ne pas toucher aux 62 ans légaux, mais installer un système par points qui "incite les gens à travailler plus longtemps, mais sans contrainte". "La promesse d'un travail sans fin", répondent les oppositions de gauche, quand Emmanuel Macron défend "le libre choix". Et de sortir un argument pour les Français aux petites pensions, dans "une situation inacceptable" : une fois la réforme validée, toute pension de retraite minimale sera "supérieure significativement au minimum vieillesse [...] soit 1000 euros". A vérifier dans les années qui viennent.