Julien Dray fait un pas de plus vers une candidature à la tête du PS

Julien Dray sera-t-il le sixième candidat à la tête du PS ? Tout en entretenant un vrai-faux suspense, le socialiste ne cache plus son envie de diriger le parti. "Je suis attentif à ce qui est en train de se passer. Je ne suis pas candidat pour être candidat, je pense que la survie et la question du devenir du parti socialiste est posée", a-t-il expliqué ce jeudi sur Radio Classique.





Mais avant de poser sa candidature de façon officielle, il veut prendre le temps de consulter afin "de construire

une solution politique qui puisse faire qu'au finir du congrès, on repart dans une nouvelle aventure et une nouvelle histoire pour le parti socialiste", a-t-il ajouté.





A la question "voulez-vous y aller ?", Julien Dray répond "oui" mais ajoute aussitôt vouloir "prendre les jours qui viennent pour se mettre autour d'une table les uns et les autres et réfléchir à une solution". Il a par ailleurs exprimé sa volonté d'avoir "une coprésidence du PS", une idée qu'il avait déjà proposée dimanche sur BFMTV.





Le socialiste avait en effet détaillé le week-end dernier ses propositions pour la gouvernance et la refondation idéologique du parti. Il avait notamment proposé que le congrès se tienne désormais annuellement et non plus tous les trois ans, "avec droit de censure des militantes et des militants".