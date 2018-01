Le maire FN de Beaucaire supprime les repas de substitution dans les cantines de sa commune

Julien Sanchez a justifié et assumé sa décision auprès de BuzzFeed. Il a indiqué que des plats avec porc seraient servis le lundi dans les cantines, sans plat de substitution. "Les gens pourront ainsi prendre leurs dispositions s'ils ne souhaitent pas que leurs enfants mangent, ou bien qu'ils touchent ou approchent du porc", a-t-il expliqué.





La municipalité compte six écoles primaires, et d'après le maire 600 élèves mangent à la cantine, dont 150 ne mangent pas de porc et prenaient des repas de substitution. "On a récemment changé de fournisseur de repas et ce nouveau marché public a été l'occasion de réfléchir à ce qu'on servait", a indiqué le maire à nos confrères. Depuis 10 ans, les enfants mangeaient à une table séparée, c'était l'apartheid."