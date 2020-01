Juste avant de nouvelles négociations, Marc Fesneau assure que "l'âge pivot n'est pas un totem"

" Le gouvernement est prêt à toutes les ouvertures dès lors que nous garantissons l’équilibre du système. L'âge pivot n’est pas un totem", a-t-il assuré. Pour Marc Fesneau, il s'agit surtout d'"avancer sur les points qui ne font pas l’objet d’un consensus (…) L'enjeu de cette journée, c'est la méthode pour aboutir à un compromis". "Nous avons fait des pas, les syndicats aussi. Laurent Berger disait que la question du financement était seconde mais manifestement elle est suffisamment centrale pour qu'on ait besoin de faire une conférence de financement", a-t-il ajouté, déformant quelque peu le propos du cédétiste, pour qui cette question est secondaire au regard de l'universalisation du régime de retraites et du calcul des pensions par points.

Le ministre a considéré qu'on ne pouvait "pas sortir de cette situation sans avoir des assurances sur le financement du système". Et de poursuivre : "Les organisations syndicales ont des propositions, nous avons des propositions aussi. S’il n’y a pas de financement assuré, le système ne tient pas. Nous avons toutes voies et moyens de modifier et de faire évoluer le texte au gré de ce que sera la conférence de financement".