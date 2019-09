A Levallois, un livre d'or et un rassemblement pour soutenir Patrick Balkany

HAUTS-DE-SEINE - Au lendemain de la condamnation de Patrick Balkany et de son épouse pour fraude fiscale, des habitants de Levallois, commune dont il est maire, ont voulu témoigner leur soutien à celui qui a passé sa première nuit en prison.

"Je vous souhaite beaucoup de courage et j'espère que vous allez revenir à la mairie très rapidement", écrivait l'un. "Scandalisé par l'ignominie de ce jugement et témoin de l'oeuvre gigantesque accomplie à Levallois", témoignait l'autre. De son côté, une habitante disait "pleurer", avec "le sentiment profond que c'est un complot organisé à l'avance". "C'est une justice du Moyen-Âge, on se croirait à la Révolution sous Louis XVI où on coupait les têtes."