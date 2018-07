Justice, politique, administratif : les trois volets de l'affaire Benalla

C'est le point de départ de l'affaire Benalla. Ce premier volet interroge la légalité des actes d'Alexandre Benalla et de Vincent Crase, le 1er mai, sur la place de la Contrescarpe et les raisons pour lesquelles ils se sont retrouvés présents en tant qu'observateurs - et équipé d'insignes policiers dans le cas de Benalla - sans y avoir été autorisés par la hiérarchie de la préfecture de police.





La justice est saisie concernant ces faits : Alexandre Benalla a été mis en examen des chefs de "violences en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire de travail", "immixtion dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant des actes réservés à l'autorité publique" et "port et complicité de port prohibé et sans droit d'insignes réglementés par l'autorité publique". Vincent Crase est pour sa part mis en examen pour "violences en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire de travail, immixtion dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant des actes réservés à l'autorité publique et port prohibé d'arme de la catégorie B". Un cadre de la Direction de l'ordre public (DOPC), Laurent Simonin, a pour sa part été mis en examen (entre autres) pour "complicité de port illégal d’insigne", car il est suspecté d'avoir fourni à Benalla le brassard policer que ce dernier arborait le 1er mai.





L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a également ouvert une enquête administrative sur ces faits, à la demande du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Elle devait rendre son rapport ce vendredi. Un point important reste à éclaircir dans ce volet. Alors qu'il apparaît que Laurent Simonin aurait invité Benalla à accompagner les policiers en tant qu'observateur, plusieurs protagonistes affirment que le directeur de la DOPC, Alain Gibelin, subordonné direct du préfet de police de Paris, était au courant de cette venue avant le 1er mai.