L'affaire Benalla n'est "pas un sujet" ? La communication du camp Macron à l'épreuve des chiffres

Ainsi que l'indiquait le chercheur Nicolas Vanderbiest, le volume de tweets sur les premiers jours de l'affaire, du 18 au 23 juillet (1,5 million, ndlr) a, de très loin, dépassé, ceux déclenchés avec d'autres hashtags "MeToo" (en France, ndlr), "BalanceTonPorc" et même "JeSuisCharlie". Par ailleurs, comme aperçu sur les Google Trends, qui recense les recherches sur le célèbre moteur, l'intérêt pour Alexandre Benalla concurrence sans problème la recherche "Tour de France" et bat à plate couture celles sur Christophe Froome et la canicule.