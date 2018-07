Les médias internationaux scrutent de très près l'affaire Benalla. En effet, tous s'accordent sur la gravité des faits et l'impact négatif que celle-ci a sur Emmanuel Macron. Selon le New York Times, "l'affaire Benalla est devenue la plus grave crise de sa jeune présidence et elle donne même des munitions à l'opposition". "C'est le plus gros scandale depuis le début de son mandat", commente le quotidien allemand Die Welt. Le journal espagnol El País, quant à lui, a affirmé que "c'est même la pire crise de son gouvernement". Quid des autres critiques ?



Ce vendredi 27 juillet 2018, Cyril Adriaens-Allemand, dans sa chronique "L’œil", nous parle de l'affaire Benalla vue de l'étranger. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 27/07/2018 présentée par Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Adrien Borne vous présente la Matinale entouré de ses chroniqueurs.