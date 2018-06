L'ancien député PS Eduardo Rihan Cypel se reconvertit dans le caleçon "made in France"

Le député s'est associé à la styliste Virginie Sartres pour mettre au point une nouvelle ligne de sous-vêtements baptisée "Brumaire Paris", en référence au calendrier révolutionnaire, mais avec "flocage abeilles impériales" et "fleurs de lys"...





C'est d'ailleurs la tonalité du slogan retenu par la nouvelle marque de l'ex-élu socialiste : "La révolution par le caleçon". Une marque qui revendique le "made in France", et promet de "bousculer les codes du caleçon traditionnel et définir un nouveau calendrier des collections", en travaillant "avec des fournisseurs qui respectent le droit du travail" et en collaboration avec des artistes.





Soutien de Vincent Peillon à la primaire socialiste de 2017, Eduardo Rihan Cypel avait déjà débuté une autre vie professionnelle après son échec aux législatives en devenant chroniqueur sur la radio Nova.