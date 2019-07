L'ancien maire de Vitry-sur-Seine Alain Audoubert meurt dans l'incendie de son appartement

"Militant communiste dès le plus jeune âge, militant de toujours pour la paix, la justice sociale et le s ervice public, Alain Audoubert a été de tous les combats pour sa ville, pour les Vitriotes et les Vitriots" a ajouté Jean-Claude Kennedy. Alain Audoubert a été maire de Vitry-sur-Seine de 1996 à 2015.





"Je suis bouleversé par ce drame, et mes premières pensées vont à ses enfants, Sabine et Laurent. Je pense aussi à Monique son épouse qui décédait il y a quelques années. Je serai amené, dans les prochaines heures, à témoigner toute la reconnaissance de son action pour Vitry notre commune. Il était attaché tout autant à ses racines, son histoire ouvrière et populaire qu'à une vision humaniste de son développement" a conclu Jean-Claude Kennedy.





L'annonce du drame a également suscité une réaction de l'adjoint PCF à la mairie de Paris, Ian Brossat. Pour ce dernier, Alain Audoubert était "un grand maire, sincère, généreux".