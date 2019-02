Hervé Gaymard, ancien ministre de Chirac, cumule un mandat d'élu avec un poste de haut fonctionnaire à Bercy

Pendant cette période, son salaire mensuel de 7.596 euros net lui était versé. En plus de ses 4.033 euros nets comme élu. "A chacun d’apprécier la juste rémunération des responsabilités qui me sont confiées, en faisant les comparaisons avec les rémunérations dans le secteur public et le secteur privé", se défend-t-il dans les colonnes du Parisien.





Puis, il s'est vu confier une mission en Afrique, comme haut fonctionnaire rattaché à Bercy. Cette mission"vise à identifier les actions à entreprendre pour appuyer les décisions d’investissement des entreprises françaises sur le continent africain." Pour cette mission, Hervé Gaymard, dépend directement des ministères chargés des Affaires étrangères et de l’Economie et des Finances. Il doit rendre un rapport fin mars sur le sujet. Problème : il n'a, à ce jour, effectué aucun déplacement sur le continent africain. "Il me semblait d’abord opportun de faire un tour d’horizon avec les partenaires publics et privés concernés", raconte-t-il au Parisien, avant d’ajouter faire de nombreuses visio-conférences et prévoir un déplacement au printemps.