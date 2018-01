L'ancien ministre Stéphane Le Foll dans la course pour la tête du Parti socialiste

Même s’il juge très sévèrement le PS qu’il juge "exsangue, inaudible aux oreilles des Français" après sa "double défaite, présidentielle et législatives", ce très proche de François Hollande souhaite le faire "évoluer" et l'"adapter" à un environnement où les partis traditionnels sont remis en cause comme jamais. Pour le Sarthois, le parti à la rose n'est pas mort, pas plus que les formations politiques traditionnelles. "La démocratie française a besoin d’un parti de gauche de gouvernement. Il y a donc aujourd’hui quelque chose à réinventer".





Le candidat se dit "dans l’opposition" à Emmanuel Macron, contrairement à ce qui est dit sur sa possible compatibilité avec LREM, lui qui avait bénéficié de l'absence d'un candidat marcheur aux législatives. "J’ai voté contre le budget qui est favorable aux plus riches et injuste pour les classes moyennes et populaires. Je considère par exemple que les choix fiscaux décidés par Emmanuel Macron sur l’ISF et sur la fiscalité du capital vont continuer à creuser des inégalités patrimoniales", dénonce-t-il.





Maintenant que l’annonce de sa candidature est faite, Stéphane Le Foll souhaite "mener une campagne en toute sérénité", dit-il. "Je répondrai aux attaques mais je n’en porterai pas. Je suis déterminé et serein pour relever ce défi", conclut le député de la Sarthe. Réponse le 29 mars prochain…