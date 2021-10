Édouard Philippe lancera son propre parti politique ce samedi au Havre

Au moins une douzaine de députés "marcheurs" devraient se rendre dans le fief d'Édouard Philippe ce week-end, selon des sources parlementaires à l'AFP. Une "trentaine" est même évoquée par nos confrères de BFM TV . "Ce n'est pas une quelconque remise en cause de l'appartenance à LaREM mais la volonté de soutenir quelqu'un avec qui on a travaillé pendant trois ans", a souligné jeudi Marie Lebec, première vice-présidente des députés LaREM.

Le programme du week-end a été développé par Karl Olive, maire de Poissy (Yvelines), sur BFM TV. Une réunion se tiendra ce vendredi après-midi autour du mouvement La République des maires de Christophe Béchu, maire d'Angers. La soirée sera ponctuée d'un dîner autour d'Édouard Philippe. Ce dernier fera un discours officiel de lancement du parti, avec dévoilement du logo et nom de son mouvement, le lendemain, soit samedi.

Avec cette formation politique, Édouard Philippe a pour objectif de participer "à la construction de l'offre politique nouvelle indispensable à la structuration de la future majorité". "Elle sera tournée vers l'avenir, soucieuse d'éviter les polémiques quotidiennes et les postures de court terme et désireuse d'aborder avec sérieux (et enthousiasme) les défis que nous devons relever", a-t-il indiqué dans une invitation envoyée à des élus selon Le Figaro. Ainsi, le premier rendez-vous de l'ex-locataire de Matignon sera les législatives de juin 2022, où il compte bien présenter des candidats issus de son parti et ainsi contribuer à une potentielle majorité parlementaire au service d'Emmanuel Macron, en cas de réélection de ce dernier.