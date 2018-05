L'ancienne ministre Delphine Batho quitte le PS

Le Parti socialiste enregistre une nouvelle défection. La députée des Deux-Sèvres Delphine Batho, ancienne ministre de l'Écologie pendant le mandat Hollande, a annoncé son départ du PS dans le quotidien Le Monde. L'élue de 45 ans prendra la tête, en septembre, de la formation écologiste et centriste Génération écologie, composée de 2.000 adhérents.





Dans cette interview, Delphine Batho explique son départ du PS : "C’est difficile de donner du crédit à des changements de logos, à des slogans, quand on déplore l’abandon du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes ou que l’on ne se prononce pas pour l’interdiction du glyphosate, pour citer des exemples récents. Cela fait un moment que je ne me fais plus d’illusions. J’ai proposé un tournant, pour faire du PS une force écologiste et féministe. Un autre chemin, conservateur, a été choisi".





En janvier, la candidature de Delphine Batho à la tête du PS avait été rejetée par le Conseil national du parti. La députée n'avait pas réuni les 16 parrainages des membres du conseil national, qui étaient nécessaires selon un nouveau règlement.