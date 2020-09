L'appel de Christian Estrosi à s'allier à Emmanuel Macron salué par... le RN

"Pour ne pas gâcher tous les talents de la droite", conclut-il, "passons un accord avec Emmanuel Macron pour qu’il soit notre candidat commun à la présidentielle et que ceux-ci puissent participer au redressement de notre pays. Bien évidemment, il y a des conditions et cela doit se faire sur la base d’un projet commun."

"J'ai un léger désaccord d'analyse avec Christian Estrosi", a ironisé pour sa part François Baroin, possible candidat pour la droite, selon des propos relatés par Le Parisien . "Sur le fond, on n'aurait pas fait la même politique, ultra-technocratique, centralisatrice..."

Plus mesuré, le sénateur Roger Karoutchi - proche historique de Nicolas Sarkozy - a appelé sur Twitter le maire de Nice à la prudence politique. "Christian Estrosi dit, à 20 mois de l'élection, que la droite n'a pas de candidat capable de gagner et qu'il faut rallier Macron. C'est oublier que celui-ci, à 4 mois de l'élection de 2017, n'avait aucune chance. Et sur la sécurité, l'immigration, l'autorité de l'Etat, quoi de commun ?"

Si la proposition ne réjouit pas une droite déjà éclatée en différentes chapelles, est a été accueillie avec une certaine satisfaction à l'extrême droite, où l'on veut déjà se préparer à une réédition du duel de second tour de 2017. "Oui, toute clarification est bienvenue", lui a ainsi lancé le vice-président du RN Jordan Bardella. "Laissez les électeurs LR choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Vous avez raison, le parti LR est désormais de trop." Le conseiller de Marine Le Pen Franck Allisio, ancien LR passé au RN en 2015, a également jugé qu'une telle clarification permettrait "aux électeurs de faire un vrai choix entre Marine et Macron". "Au moins, il est clair", s'est aussi réjouit Thierry Mariani, ancien ministre sarkozyste passé au RN. "L'histoire est écrite : voter Macron dès le premier tour ou au second tour. Aux militants, reste le choix de s'y résigner ou de rejoindre Marine Le Pen."

Le maire de Béziers Robert Ménard a fustigé de son côté "l'archétype de cette droite châtrée qui ne cherche plus qu'à singer son maître", une "droite capitularde" qui n'a "plus d'idées depuis 40 ans". "Tant mieux finalement, on va enfin pouvoir reconstruire", a-t-il conclu.