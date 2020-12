"L'article 24 va être considérablement modifié en gardant l'objectif de protéger les policiers", explique Marlène Schiappa

C'est pourquoi, "une réécriture en cours a été annoncée, souligne-t-elle. On ne va pas garder l'article 24 tel qu'il était prévu initialement." "Il sera modifié considérablement tout en gardant, je l'espère, l'objectif de protéger les policiers et les gendarmes." Cette décision appartient désormais au Sénat.

"Ce n'est pas que nous sommes mal à l'aise avec la première version, poursuit Marlène Schiappa, mais nous voulons faire de la politique autrement, écouter et donner la parole. Donc quand des journalistes et des collectifs citoyens nous disent 'non, on n'est pas d'accord, il y des effets de bords, on a peur que ça atteigne la liberté de la presse', il faut l'entendre."