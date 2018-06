L'Assemblée nationale adopte la réforme ferroviaire

Certains syndicats, outre la CFDT, veulent continuer leur grève jusqu'au 28 juin alors que les parlementaires ont fini par valider la réforme ferroviaire ce 14 juin. Par ailleurs, le service de la SNCF a été remis en cause de nombreuses fois. Dans certaines régions, les usagers se sentent délaissés face aux retards fréquents des trains. Ils en ont tout simplement "ras-le-bol".



