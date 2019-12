L'Assemblée nationale épinglée pour sa gestion des cas de harcèlement sexuel

Parmi les personnes en charge du rapport, Juliette Clavière. Directrice de l'Observatoire de l’égalité femmes-hommes pour la fondation, c’est elle qui avait, au lendemain du mouvement #MeToo, formulé la nécessité de répondre aux questions de harcèlement sexuel au Parlement européen, au Sénat et à l’Assemblée nationale. Et ce en formulant sept propositions qui allaient de la simple "reconnaissance institutionnelle", avec l'introduction de la question dans les règlements, à des actions de sensibilisation en passant par le "choix de la transparence" sur les chiffres pouvant illustrer l’ampleur du problème.

Alors, deux ans plus tard, où en est-on ? Tout d’abord, les rapporteurs se félicitent d'une "prise de conscience" qui a bien eu lieu. Et qui a permis de mettre en place ou de faire évoluer chacune des dispositifs qui préexistaient. Avant d’avancer, sans surprise, que le chemin reste encore long, soulignant "deux limites "communes à chacune des trois chambres. D’une part, la "sensibilisation et la formation" des fonctionnaires, et tout particulièrement des parlementaires, est jugée "extrêmement faible". De l’autre, la prise en charge, qui passe par la mise à disposition de professionnels spécialisés, se fait au "compte-goutte" alors que la population concernée est large, puisqu’elle regroupe tous les collaborateurs et collaboratrices.