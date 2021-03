L'Assemblée s'apprête à voter pour l'inscription du climat dans la Constitution

Les socialistes et communistes ont annoncé qu'ils soutiendraient le texte, même s'ils auraient souhaité inscrire un principe de "non-régression" en matière environnementale. A l'inverse, les Insoumis fustigent "une pastille verte qu'Emmanuel Macron entend mettre dans la Constitution" et ne le valideront pas.

L'Assemblée devrait faire un premier pas vers le référendum pour le climat souhaité par Emmanuel Macron. Ce mardi 16 mars, les députés voteront pour inscrire le climat dans la Constitution, préalable au référendum promis par le président de la République sur le sujet. Il s'agit de graver à l'article 1er, qui pose les principes fondateurs de la République (égalité, laïcité...), que la France "garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique".

À droite, "une partie s'abstiendra et une autre votera contre", sans doute à 50-50, a affirmé le patron des députés LR Damien Abad, en parlant de "vote d'attente, mais pas de blocage". "On a bien compris l'enjeu climatique, et je ne voudrais pas que notre vote soit mal interprété vis-à-vis de l'opinion publique", a-t-il ajouté. Mais avec cette inscription, "on va créer une norme environnementale suprême, faire l'environnement devant les tribunaux". Pour le Rassemblement national, nul besoin de modifier l'article 1er de la Constitution alors que la Charte de l'environnement est mentionnée dès le Préambule de la Loi fondamentale.