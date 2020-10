L'augmentation des minimas sociaux rend-t-elle "difficile le retour à l’activité", comme l'assure Emmanuel Macron ?

Au cours de l'entretien qu'il a accordé à TF1 et France 2 le 14 octobre, Emmanuel Macron s'est expliqué sur son choix de ne pas procéder à une revalorisation des minimas sociaux. Le chef de l'Etat a expliqué que "nos fondamentaux, c’est la lutte contre la pauvreté par le retour à l’activité et le travail". Selon lui, "plus on augmente de manière unilatérale tous nos minima sociaux – on ne les rebaisse jamais après – plus on rend difficile le retour à l’activité".

Dès lors, il lui est apparu peu pertinent d'envisager une hausse du RSA ou de l'étendre aux moins de 25 ans, comme l'ont réclamé certains responsables politiques. Cela reviendrait pour le président de la République à réduire les velléités de retour à l'emploi, une théorie souvent désignée sous le terme de "trappe à inactivité". "C’est ce que l’on a constaté", a-t-il lancé.

Cette position, assumée, a fait bondir certains économistes, parmi lesquelles Ester Duflo. Récompensée l'an passé d'un prix Nobel d'économie, elle a critiqué le choix d'Emmanuel Macron dans une interview à France Inter. "Il y a une grande peur dans ce gouvernement : qu’augmenter les minimas sociaux conduirait à une réduction de l’activité parmi les précaires", a-t-elle expliqué. Une inquiétude qu'elle balaie : "Au contraire, toutes les études ont montré qu’il n’y avait aucun effet décourageant sur le travail de garantir à ceux qui n’ont pas d’emploi un revenu plus important. [...] Des minimas sociaux plus généreux encouragent et facilitent la reprise de l’activité."