L'écrivain Denis Tillinac est mort

L'écrivain, journaliste et éditeur Denis Tillinac est mort à l'âge de 73 ans, a-t-on appris samedi 26 septembre 2020, un an jour pour jour après la disparition de Jacques Chirac, dont il fut l'un des plus proches et avec lequel il partageait l'amour de la Corrèze.

Diplômé de Sciences Po Bordeaux, il avait travaillé dans les années 1970 comme journaliste à La Montagne, à Madame Figaro ainsi qu'à La Dépêche du Midi. En 1979, il avait notamment suivi Jacques Chirac en campagne sur ses terres corréziennes. Il a également collaboré par la suite avec Valeurs Actuelles et Télérama.