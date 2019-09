L'édito Aphatie : 2022, Macron déjà en campagne ?

L'EDITO APHATIE - La prochaine présidentielle va avoir lieu en 2022. Emmanuel Macron est-il déjà en train de préparer le terrain ?

Selon Marine Le Pen, le discours d'Emmanuel Macron sur l'immigration devant les parlementaires de la majorité était "électoraliste". Ainsi, la présidente du Rassemblement national s'est dit être prête à l'affronter pour la deuxième fois à la présidentielle de 2022. La question est de savoir si le chef de l'État est vraiment déjà en train de préparer le terrain pour cette élection. On peut très bien imaginer qu'il veut faire un second mandat. Cependant, on ne sait pas encore s'il sera en mesure de le faire.



