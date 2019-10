L'édito Aphatie : "Dans ce pays, tout part du président de la République"

L'EDITO APHATIE - A Rouen, les habitants sont toujours dans le questionnement. L'atonie du chef de l'Etat face au drame n'arrange pas les choses.

Une semaine après la catastrophe industrielle à Rouen, Emmanuel Macron n'a toujours pas été entendu, du moins en public. Et il semble qu'un déplacement sur le terrain n'est pas à l'ordre du jour. Pourtant, au fur et à mesure que les jours passent, la suspicion, la tension et l'inquiétude des habitants ne s'estompent pas. Pour Jean-Michel Aphatie, cette affaire doit "interpeller et intéresser le président de la République" car tout part de lui. Sa présence à Rouen n'est pas nécessaire, par contre, il doit "montrer que l'Etat a conscience de ce qui est en train de se jouer".



Ce jeudi 3 octobre 2019, Jean-Michel Aphatie, dans sa chronique "L'édito Aphatie", parle de l'absence d'Emmanuel dans la gestion de la catastrophe industrielle à Rouen. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 03/10/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.