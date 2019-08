L'édito Aphatie : "Emmanuel Macron a fait de ce G7 un outil de communication."

En tant qu'ambassadeur de la diplomatie française, Emmanuel Macron en a mis plein la vue durant le sommet du G7. L'arrivée de la diplomatie iranienne à Biarritz, et ce, malgré les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran, prouve l'efficacité et l'influence du chef de l'Etat. Par cet exercice, il veut également faire de ce sommet un outil de communication. D'ailleurs, Emmanuel Macron était également très actif sur ce point puisqu'il s'est beaucoup exrpimé, si d'habitude, il fuit les journalistes. Cela contribue-t-il à soigner son image ?



