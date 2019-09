L'édito Aphatie : Griveaux-Villani, duel perdant ?

L'EDITO APHATIE - Selon le sondage exclusif Ipsos pour le Figaro et LCI, Anne Hidalgo serait en tête au premier tour des municipales. Un résultat que LaREM peut éviter si Griveaux et Villani "s'alliaient".

Si les élections municipales se déroulaient dimanche prochain, c'est Anne Hidalgo qui remporterait le premier tour, suivi de Benjamin Griveaux et de Cédric Villani. C'est le résultat du sondage Ipsos pour le Figaro et LCI. Pourtant, avec 19% et 15% des intentions de vote, les deux candidats de La République en marche devanceraient de huit points la maire actuelle de Paris s'ils n'étaient pas divisés. La division est donc une perte assurée pour LaREM. Comment la faire cesser ? Quid du résultat de LaREM dans les autres grandes villes ?



