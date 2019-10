L'édito Aphatie : "La vigilance face aux attentats, ce n'est pas tout à fait nouveau"

L'EDITO APHATIE - Lors de son discours à la préfecture de police à Paris hier, Emmanuel Macron a parlé de "société de vigilance". A quoi faisait-il référence ?

Le discours du président de la République durant la cérémonie en hommage aux policiers assassinés à la préfecture de police a précisé un point clé, "la société de vigilance". En effet, il incite le peuple à la vigilance face aux attentats, que ce soit pour aller à l'école, au travail ou autres endroits courants. La situation rappelle les neuf attentats de 1995. Comme à cette époque, chacun est appelé à être attentif et à remonter les informations sur des faits suspicieux. Qu'en est-il des risques de délation ? Emmanuel Macron a également parlé de combat et non de guerre contre l'islamisme radical. Quelle différence entre les deux mots ? Jusqu'à quel point doit-on être vigilant ?



Ce mercredi 9 octobre 2019, Jean-Michel Aphatie, dans sa chronique "L'édito Aphatie", parle de la "société de vigilance" dont Emmanuel Macron faisait référence dans son discours en hommage aux policiers assassinés à la préfecture de police.