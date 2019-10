L'édito Aphatie : "Le débat n'a rien levé sur le côté nébuleux de la réforme des retraites"

L'EDITO APHATIE - Emmanuel Macron s'est rendu à Rodez dans le cadre du débat sur la réforme des retraites. A-t-il été convaincant ?

À Rodez, le chef de l'État a tenté de convaincre les Français du bien-fondé de sa réforme des retraites. Interrogé sur plusieurs sujets, Emmanuel Macron a affirmé qu'il s'agissait d'un système plus universel et plus juste. Selon Jean-Michel Aphatie, le débat sur l'âge de départ est inutile car pour un régime de retraite par points, on est censé partir quand on a assez de points. Pour lui, ces débats ne parviennent pas à lever tous les doutes autour de cette réforme. Qu'en est-il des régimes spéciaux ?



Ce vendredi 4 octobre 2019, Jean-Michel Aphatie, dans sa chronique "L'édito Aphatie", parle du débat sur la réforme des retraites. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 04/10/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.