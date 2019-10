L'édito Aphatie : "Nous en sommes tous comptables de ce glissement"

L'EDITO APHATIE - Ce mercredi, Emmanuel Macron s'est exprimé sur le débat du port du voile suite aux polémiques de ces derniers jours. Qu'a-t-il affirmé ?

Face aux vives polémiques sur le port de voile, Emmanuel Macron a essayé de recadrer le débat hier. "Faisons bloc et ne nous divisons pas, pour lutter d'abord et avant tout contre la radicalisation dans notre société", a-t-il affirmé dans son discours. Il a également dénoncé un "raccourci fatal" entre l'islam et le terrorisme. Selon Jean-Michel Aphatie, la question qu'il faut se poser est : "pourquoi on passe d'un attentat au débat sur le voile ?". Qui en est responsable ? Y a-t-il une responsabilité du gouvernement dans cette situation ?



