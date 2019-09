L'édito Aphatie : "Pas faciles les municipales pour le Front national"

L'EDITO APHATIE - Dimanche, à Hénin-Beaumont, Marine Le Pen a notamment abordé les municipales. La présidente du RN semble déterminée, mais selon notre éditorialiste, défendre des idées sous l'étiquette du parti demeure difficile.

Le Rassemblement national ne pouvant pas se désintéresser des municipales, Marine Le Pen en a parlé dimanche à Hénin-Beaumont. La présidente du parti incite ses partisans à s'inscrire et à se faire élire pour appliquer au quotidien les mesures qui leur semblent justes. Notons que le RN a toujours un problème pour constituer des listes. Quelles en sont les causes ? Quid de la stratégie de Marine Le Pen ? Sera-t-elle candidate à la présidentielle de 2022 ? Aurait-elle une chance de remporter les élections ?



Ce lundi 9 septembre 2019, Jean-Michel Aphatie, dans sa chronique "L'édito Aphatie", parle de Marine Le Pen et des élections municipales. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 09/09/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.