L'édito Aphatie : Sarkozy, retour aux affaires ?

Plusieurs centaines de sondages ont été commandés à l'Elysée entre 2007 et 2009, sous la présidence de Sarkozy. La justice s'est inquiétée au sujet de leur facturation, qui s'avérait être très élevée. Six anciens collaborateurs de Nicolas Sarkozy seraient renvoyés devant le tribunal correctionnel en 2020. Parmi eux, Claude Guéant, ancien secrétaire général de l'Elysée et Patrick Buisson, ancien conseiller politique de Sarkozy. Ce dernier s'est d'ailleurs défendu sur LCI dans la soirée du 29 août 2019. Qu'en est-il de l'ancien président ? Quelles sont les autres affaires qui le concerne ?



