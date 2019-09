L’élection présidentielle de 2022, Xavier Bertrand "y pense", mais...

POLITIQUE - Le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a affirmé jeudi soir qu'il "pensait" à l'élection présidentielle mais que sa candidature dépendrait de sa victoire aux élections régionales, qui auront lieu un an auparavant.

Xavier Bertrand a beau l’avoir assortie de précautions, la petite phrase a tout de même été lâchée. Jeudi soir dans la nouvelle émission politique de France 2, le président de la région des Hauts-de-France a été interrogé sur ses ambitions en vue de l’élection présidentielle de 2022 et, de fait, il n’a pas dit non. "J’y pense, mais y penser ne suffit pas", a-t-il en effet déclaré. Avant de tempérer ainsi son propos : "Le problème de la présidentielle, ce n’est pas de savoir si on veut être candidat, mais si on sera un bon président. Et pour cela, il faut être préparé, avoir les solutions aux problèmes des Français, avoir un projet global, une vision et une équipe. Car un homme seul ne peut pas réussir."