"L'Elysée a offert la charcuterie et le foie gras" : Annick Baschou raconte son réveillon avec VGE

C’était il y a bientôt 45 ans. La famille Baschou s’en souvient pourtant comme si c’était hier. Un "31" avec le président de la République, cela ne s’oublie pas ! Six mois après son arrivée à l’Élysée, Valéry Giscard d’Estaing, élu troisième président de la Ve République en mai 1974, formule le souhait de s’inviter régulièrement chez les "Français ordinaires" pour mieux "regarder la France au fond des yeux". Annick et Jean Baschou sautent sur l’occasion. "Avec mon mari, on s’était dit que ce serait amusant de recevoir le président. On a envoyé une lettre à l’Élysée pour l’inviter à venir dîner à la maison. C'était en janvier 1975", se souvient Annick Baschou, aujourd’hui âgée de 88 ans, dont l’époux est décédé il y a quelques années.

La réponse à leur invitation, elle, n'interviendra que plusieurs mois plus tard. "Quelques jours avant Noël, nous avons reçu un télégramme, nous invitant à nous mettre en relation en composant le numéro indiqué dans le message. Mais on ne savait pas qui en était l’expéditeur. Nous avons appelé les renseignements et on nous a dit que c’était le numéro de l’Élysée", reprend Annick Baschou. Le Château informe alors le couple, qui réside à Orléans, que le président aimerait se joindre à eux pour le réveillon "Le rendez- vous devait rester top-secret pour des raisons de sécurité. Nous avions prévu un réveillon avec des amis. Nous avons simplement ajouter deux couverts en plus autour de la table", s'amuse l'octogénaire.