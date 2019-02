L'Elysée instaure une journée nationale en hommage aux victimes du terrorisme tous les 11 mars

La première cérémonie sera organisée le 11 mars 2020. Dans un communiqué envoyé ce vendredi en fin d'après-midi, la présidence de la République a annoncé l'instauration, tous les 11 mars, d'une journée nationale en hommage aux victimes de terrorisme.





"Cette décision répond aux demandes exprimées par de très nombreuses victimes et par les associations qui les accompagnent et les représentent" peut-on lire dans le communiqué de l'Elysée. "Le Président de la République s'y était engagé le 19 septembre derniers lors de la cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme organisée par l'Association française des Victimes du Terrorisme (l'AfVT) et la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (FENVAC)."