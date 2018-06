L'Elysée justifie le trajet de 110 kilomètres de Macron en Falcon présidentiel

110 kilomètres parcourus en... 35 minutes. Forcément, en avion, c’est plus rapide. Et avion privé, encore plus. C’est ce qu’a fait Emmanuel Macron, jeudi, pour aller de La Roche-sur-Yon (Vendée) à Rochefort (Charente-Maritime), deux villes distantes de 110 kilomètres : le président a choisi d’utiliser le Falcon présidentiel. Ce trajet par la voie des airs se faisait après plusieurs autres déplacements passés à utiliser ce moyen de transport, de Paris à Montpellier mercredi, de Montpellier à la Roche-sur-Yon jeudi. Des trajets beaucoup plus longs, qui peuvent en partie expliquer le choix de ce mode de déplacement.