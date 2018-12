L'Elysée prend ses distances avec Alexandre Benalla, en visite au Tchad quelques semaines avant Emmanuel Macron

Mettre le plus de distance possible entre Emmanuel Macron et Alexandre Benalla est un exercice récurrent pour la cellule de communication de l'Elysée. Suite à un article signé Le Monde, le palais présidentiel a communiqué, le 25 décembre, pour établir que l'ex-chargé de mission en logistique de l'Elysée n'était "pas un émissaire officiel ou officieux" de la présidence. "Nous n'avons jamais eu d'intermédiaires dans les relations que nous entretenons avec les chefs d'Etat africains. Si le président de la République donne un mandat, c'est soit à son ministre des Affaires étrangères, soit à sa cellule diplomatique".