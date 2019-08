L'émotion après la mort du maire de Signes

Les sénateurs ont vite réagi et agi après l'annonce du décès du maire de Signes, Jean-Mathieu Michel. Ce dernier a été renversé par une camionnette dont il voulait verbaliser pour avoir déversé illégalement des gravats. Gérard Larcher était le premier à s'exprimer sur Twitter. Le président du Sénat a notamment exigé "sécurité et dignité" envers les élus locaux. Quant à Philippe Bas, il se dit "indigné" et "profondément touché". La commission des Lois a d'ailleurs lancé une consultation des maires sur les menaces et les agressions auxquelles ils sont confrontés.



Ce mercredi 7 août 2019, Marie-Ève Malouines, dans sa chronique "La politique", s'est penchée sur les réactions des responsables politiques suite au décès du maire de Signes. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 07/08/2019 présentée par Julie Hammett sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Julie Hammett vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.