L'encadrement des loyers de retour dès juin ?

La loi Elan prévoit la possibilité, pour les villes concernées, de demander l’expérimentation, pour cinq ans, d’un tel dispositif destiné à contenir la hausse des loyers. Dès l’annonce de la signature du décret, la ville de Paris s’est positionnée pour une remise en place du dispositif avant l’été 2019. Peut-être dès juin, nous confirme l’adjoint au Logement Ian Brossat, par ailleurs tête de liste PCF aux élections européennes. “Nous sommes heureux que le gouvernement signe enfin le décret, même si trop de temps a été perdu depuis l’annulation de l’encadrement pas la justice. C’est le résultat d’une bataille que nous avons menée pour qu’il soit intégré dans la loi Elan.” Selon l’adjoint communiste, “deux tiers des Parisiens sont des locataires qui subissent la hausse des loyers. La mise en place de l’encadrement avait permis de contenir cette hausse à 2% entre 2015 et 2017, contre 50% entre 2005 et 2015”. En 2018, selon l'observatoire des loyers Clameur, la hausse non encadrée aurait atteint 2,5% sur un an.





Reste pour la municipalité à obtenir l’arrêté préfectoral qui doit fixer, quartier par quartier, le loyer annuel de référence. Selon Ian Brossat, le dispositif devrait être similaire à celui qui avait été expérimenté pendant deux ans, bien que, en raison de la hausse consécutive au gel de l’encadrement par la justice, les valeurs de référence soient plus hautes qu’il y a deux ans.