L'engagement écologique d'Anne Hidalgo moqué après un aller-retour en Falcon pour le Tour de France

"Dépenser le bilan carbone annuel de Greta Thunberg en 24h ? Anne Hidalgo l'a fait !", ironise un utilisateur de Twitter à propos de l'l'aller-retour en avion de la maire de Paris, effectué dans la même journée pour assister à la 19e étape du Tour de France, le 26 juillet.





Un trajet de 600 kilomètres entre Le Bourget et Chambéry pour suivre la course à laquelle l'élue était invitée, mais qu'elle paye cher depuis la sortie de l'information par Le Canard enchaîné ce mercredi. Sur les réseaux sociaux, internautes et opposants politiques moquent l'engagement écologique d'Anne Hidalgo, qui milite depuis le début de son mandat pour une capitale plus verte.