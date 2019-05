L'enjeu climatique bientôt mentionné dès l'article 1 de la Constitution française

Selon les éléments dévoilés par Le Monde, la réforme constitutionnelle intègre désormais un élément qui avait été défendu par Nicolas Hulot avant son départ du ministère de la Transition écologique, malgré des réticences au sein du gouvernement, notamment d'Edouard Philippe. La proposition avait été réintégrée à la réforme par un amendement de la majorité LaREM.





L'enjeu climatique va apparaître dès l'article 1 de la Constitution, qui régit les grands principes de la République, en affirmant que cette dernière "agit pour la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et contre les changements climatiques". Jusqu'ici, "l'action contre les changements climatiques" était intégrée à la Charte de l'environnement, rattachée à la Constitution en 2004. Une évolution juridique notable, toute législation et texte réglementaire devant respecter la hiérarchie des normes, au sommet de laquelle figure la Constitution.