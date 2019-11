Marche contre l'islamophobie : l'étoile jaune portée par une jeune manifestante fait polémique

La polémique est née d’une publication sur Twitter de la sénatrice Esther Benbassa. Sous une légende qui considère que cette marche est "calme, bon enfant, chaleureuse" et "citoyenne", l’élue EELV partage une photo où une fillette porte l’étoile jaune en question. Une image qu’Alain Jakubowicz décrit comme "à vomir". Le président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) a réagi en déclarant que ceux qui ont "affublé" la petite fille se sont "déshonorés".

François-Xavier Bellamy, lui, va encore plus loin, jugeant "lamentables" les "slogans" et "images" de cette marche, qui devraient "susciter une condamnation unanime". "Comment ne pas être sidéré, en particulier, de voir des Français défiler avec une étoile jaune - et parmi eux, des élus de la République ?", a écrit l’eurodéputé Les Républicain s sur Twitter.

Du côté de la majorité, on voit dans ce cliché celui d'une enfant "instrumentalisée". "Cette comparaison est indécente", s’offusque ainsi Aurore Bergé, la porte-parole de LaREM. "La situation des musulmans de notre pays n'est en rien comparable avec celle des Juifs dans les années 30/40."

Si elle admet que la "condition des Juifs dans les années noires et celle des musulmans aujourd'hui ne sont pas comparables", elle persiste et signe : le fait que ces derniers "s'identifient à ces souffrances passées" est "tout à fait compréhensible". Et de répondre aux critiques en avançant qu’elles ne sont nées que d'une "volonté" de "salir" l'événement.

Interrogée sur LCI, Esther Benbassa déclare ne pas voir "en quoi cette étoile est répréhensible", en précisant qu'il s'agissait là d'une étoile jaune à cinq branches et non six comme l'étoile de David. La sénatrice EELV de Paris ajoute être "peinée, outrée de ce procès pour ternir une manifestation qui s'est passée dans les meilleures conditions."