L'eurodéputée Sophie Montel quitte les Patriotes de Florian Philippot

Âgée de 48 ans, diplômée d'un DEA d'histoire médiévale, mère de deux filles, celle qui se dit très sensible à la cause animale a entamé rapidement une carrière d'élue: conseillère municipale FN de Besançon de 1995 à 2001, puis conseillère régionale de Franche-Comté à partir de 1998, elle a enchaîné les élections jusqu'à être élue en 2014 au Parlement européen. A l'assemblée de Strasbourg, elle siège dans le groupe EFDD (Europe de la liberté et de la démocratie directe) après avoir siégé avec le FN dans le groupe ENL (Europe des Nations et des Libertés).