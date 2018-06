L'Europe, dernier acte avant la dérive ?

Les pays d'Europe sont divisés sur l'accueil des migrants. En effet, la Grèce et l'Italie par exemple, se sentent lourdement chargées car elles doivent traiter les demandes d'asile de ceux qui posent le pied sur leur sol, du fait qu'elles soient des pays frontaliers. Par contre, d'autres pays comme la Pologne ou la Hongrie refusent catégoriquement d'accueillir ces migrants, allant à l'encontre des règles européennes. Au milieu, la France s'érige en donneur de leçon aux uns et aux autres. Derrière cette crise politique, quelle autre menace plus grande encore guette l'Europe ?



