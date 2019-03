"L'Europe ne peut pas avancer si l'Italie n'en fait pas partie" : Macron en opération séduction à la télévision italienne

Macron a ensuite abordé les tensions qui ont secoué la France et l'Italie ces dernières semaines : "Les péripéties les plus récentes ne sont pas les plus graves. Il y a eu des revendications excessives mais nous devons aller au-delà." "L’Europe ne peut pas avancer si l’Italie n’en fait pas partie. Le dialogue avec Rome est essentiel. Nous avons besoin d’une Europe plus forte, souveraine sur le plan de la défense, politique, numérique, climatique... c’est-à-dire une Europe qui sait protéger ses citoyens" a poursuivi le président français, qui n'a pas eu de mot concernant Matteo Salvini, le vice-premier ministre d'extrême droite italien, qui avait provoqué à de nombreuses reprises le président en soutenant ouvertement les Gilets jaunes.