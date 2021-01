L'ex-ministre Agnès Buzyn nommée à l'Organisation mondiale de la santé

Hématologue de formation, spécialiste des leucémies et de la greffe de moelle, Agnès Buzyn était novice en politique lorsqu'elle a été appelée au gouvernement, en 2017, par Emmanuel Macron. Entre les deux tours des municipales, durant la première vague du Covid, elle avait mis sa campagne en sommeil pour retrouver brièvement ses fonctions de médecin et aller prêter main forte aux soignants, à l'hôpital Percy de Clamart.

Durant cette période, Agnès Buzyn a été mise en cause, accusée par ses détracteurs d'avoir mal préparé la France à la pandémie et d'avoir sous-estimé les risques. Une accusation qu'elle a vivement rejetée, affirmant à plusieurs reprises avoir "quitté le ministère de la Santé avec le sentiment d'avoir fait la bonne préparation". Elle a également affirmé avoir sensibilisé dès janvier le sommet de l'exécutif sur les risques liés à l'épidémie. Une défense qu'elle a notamment rappelée devant la mission parlementaire durant l'été dernier. Agnès Buzyn a fait l'objet d'une plainte dans le cadre de la crise sanitaire, qui a abouti mi-octobre à une perquisition de son domicile, au même titre que d'autres ministres ou anciens ministres, comme Olivier Véran et Sibeth Ndiaye.

"Moi, je suis transparente et sincère comme un livre ouvert", assure-t-elle à L'Opinion. "Mes convictions me portent au-delà de mes émotions. Je pensais que les Français souhaitaient des hommes et des femmes politiques différents, à la fois empathiques, sensibles et déterminés et je continue à le penser."