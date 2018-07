L'humeur de Bachelot : "Ceux qui l'ont continuellement injuriée toute sa vie, décidément, n'avaient pas leur place devant le Panthéon"

La dignité simple et majestueuse de la cérémonie d'hommage qui accompagnait Simone et Antoine Veil au Panthéon, dimanche, a été saluée par tous. Toutefois, des dissonances ont été émises par le Front national et l'ultra-catholique la "Manif pour tous", qui reflétaient leur réaction contre la loi sur l'IVG. Quant au public, quelles étaient ses réactions à l'entrée de la grande dame au Panthéon ?



